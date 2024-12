"Uus kuju on sobimatu, sellega Sillamäe taasloob stalinismi"

Millest praegune tilluke ja värviline, otsekui popkunstist välja hüpanud võrkpalluri kuju suure postamendi otsas kõneleb? "Inimene on seal pisendatud, sest ta ongi totalitarismis nagu tilluke kärbes. Püüdsime anda edasi totalitarismi olemust, mida see inimese ja ühiskonnaga teeb ning miks me ei tohiks seda taga nutta," selgitas Mairo Rääsk osaühingust BlueRay.