Rokkooperit "Kohtla-Järve" saab jaanuaris vaadata Jõhvis ja Narvas

Jõhvi kontserdimajas etendub rokkooper laupäeval, 11. jaanuaril ja Narvas Geneva kultuurikeskuses 12. jaanuaril.

Hüperrealistlik rokkooper "Kohtla-Järve" on lugu ainulaadse saatuse ja minevikuga tööstuslinnast. Üheks õhtuks saavad laval kokku viis ajastut ja viis paranovelli. See on lugu linnast, kus on muret, valu, pisaraid, aga ka ilu, kodusust ja vaimsust.

Kohtla-Järve gümnaasiumi eestvedamisel lavale jõudnud ooperi libretist ja lavastaja on gümnaasiumi etenduskunstide õpetaja ja rahvusooperi Estonia kauaaegne pealavastaja Neeme Kuningas. Muusika kirjutas Siim Aimla ja sõnad Aapo Ilves.

Gümnaasiumi õpilaste ja õpetajate kõrval on laval ka Estonia ooperisolistid Priit Volmer ja Rene Soom, samuti Eduard Toman, Kauro Tafitšuk ja Loora-Eliise Kaarelson ning Ida-Virumaa kunagise punkbändi Alice Tisler laulja Janek Pahka. Lavastuse muusikajuht on Lilian Reinmets. Etenduses teevad kaasa ka Kohtla-Järve lasteaia Kirju-Mirju laululapsed.

Rokkooperi projektibändis mängivad teiste seas klahvpille legendaarsete ansamblite Ruja ja Rock Hotel liige Margus Kappel ning basskitarri Kohtla-Järve gümnaasiumi direktor Hendrik Agur. Ooperi lavaletoomisesse oli kaasatud ligemale sada Kohtla-Järve gümnaasiumi õpilast.

Helilooja Siim Aimla sõnul ei ole lihtne nõnda suurt koosseisu, kus on nii solistid, vokaalansambel, koor, bänd kui ka orkester, kõlama saada ning seda tuli muusika loomisel arvestada. "Helilise keerukusega on sellistel puhkudel alati jagelemist, aga see kõik kõlas lavalt siiski üsna ligilähedaselt sellele, nagu ma olin mõelnud," sõnas ta pärast esietendust, märkides, et ei kõhelnud hetkegi, kui Hendrik Agur talle rokkooperi loomisest esimest korda rääkis. "Ma ütlesin kohe "jah!". Mida hullemad ideed, seda rohkem ma käima lähen!"

Agur sõnas, et panna kokku selline etendus, kus laval on ligemale sada inimest ja poolsada inimest taustajõududena toeks, oli ühe õppeasutuse poolt logistiliselt üsna keerukas katsumus. "Eks me tegutsesime võimete piiril, aga vaataja silmis kõik toimis."

Kohtla-Järve linnapea Henri Kaselo tõdes, et on fantastiline tunne olla linnapea linnas, millel on omanimeline rokkooper. "See on vägev asi," ütles ta.