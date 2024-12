Kristlased korraldasid Jõhvi kesklinnas kultuuri- ja toidujagamise

Ürituse eestvedaja, Jõhvi metodisti kiriku preester Artur Põld, kes korraldas heategevusaktsiooni koos Mihkli kiriku uue õpetaja Ulvar Kullerkupuga, ütles, et selline aktsioon on esmakordne, kuid ta sooviks selle muuta traditsiooniliseks. "Abivajajaid on palju, näen seda iga nädal, kui me jagame toitu ligi 500 inimesele," sõnas Põld.