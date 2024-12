Võimupööre Narvas: Jaan Tootsi asemel sai linnapeaks jälle Katri Raik

Raigi poolt hääletas 17 volikogu liiget, vastu oli kolm ja 11 ei hääletanud. Raik valiti Narva linnapeaks kolmandat korda viimase nelja aasta jooksul.

Katri Raik ütles lühikeses tänukõnes, et mõistab neid, kes täna linnapea valimisi ei toetanud. "Teen kõik endast oleneva, et see koalitsioon püsiks vähemalt järgmiste valimisteni," sõnas ta ja tänas ka Jaan Tootsi tehtud töö eest.

Катри Райк. Foto: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Eelnevalt avaldas Narva volikogu laupäeva pärastlõunal umbusaldust keskerakondlasest linnapeale Jaan Tootsile. Tema tagandamise poolt hääletas 16 saadikut ehk ühe võrra rohkem kui 30. novembril, mil tagandamiskatse äpardus.

Narva volikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees ja riigikogu liige Aleksei Jevgrafov teatas detsembri keskel, et Keskerakonna eestvedamisel on Narvas moodustumas uus võimuliit, kel on volikogus vajalik enamus olemas, ent laupäevane istung näitas, et see ei olnud nii.

Jevgrafov tunnistas volikogu ees, et detsembris uue võimuliidu kokkuleppele allakirjutanud 17 saadikust kolm: Vladimir Žavoronkov, Anna Kovalenko ja Andrei Jakovlev, taganesid enne tänast istungit sellest. "Paraku tuleb tõdeda, et Narva poliitika jääb Narva poliitikaks ja ühe nädalaga võib olukord muutuda," tunnistas Jevgrafov kaotust ja tõdes, et Narvas on taassündinud novembris loodud Katri Raigi ja Mihhail Stalnuhhini võimuliit, mis mõranes aga 30. novembri istungil, kui ei suutnud esimesel katsel linnapea ametist maha võtta Jaan Tootsi.