"Inimestele see meeldib," põhjendavad Kohtla-Järve linnapea Henri Kaselo ja Lüganuse abivallavanem Max Kaur. Mõlemad räägivad, et elanikud on neile mitmel moel teada andnud, kui väga ilutulestikku soovitakse ja oodatakse. Seda on öeldud kodanike vastuvõttudel ja muudel kokkusaamistel, aga ka lihtsalt tänaval juurde astudes.

"See on meie pärandkultuuri osa," nentis Henri Kaselo. "Mulle isiklikult ka meeldib, lapsest saati on meeldinud. Olen vaadanud ka laserisõusid ja need on ilutulestikuga võrreldes ikka kahvatud."