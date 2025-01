PILDIGALERII President Arnold Rüütel propageeris Ida-Virumaal kepikõndi

Põhjarannikule antud intervjuus kutsus ta üles Eesti elanikke tubadest välja tulema ja looduses rohkem liikuma. "Pole tähtis, kas tehakse kepikõndi või käiakse niisama loodust nautimas. Oluline on, et inimestes kujuneks välja pidev liikumisharjumus. Niimoodi kergendaksime arstide tööd ja siis poleks vaja ka riigil kasvatada pidevalt kulutusi tervishoiusüsteemile. Sama raha saaks kasutada paremate sportimisvõimaluste loomiseks," ütles tollal 78aastane Rüütel.

Sillamäe 1,5 km pikkuse pargimatka kohta ütles ta, et see oli tore matk, aga kui oleks saanud reljeefsel maastikul kõndida, oleks emotsioone veel rohkemgi olnud.

Ta lisas, et teeb kepikõndi kaks-kolm korda nädalas. "Vähem kui 4-5 kilomeetri pikkuste otste pärast ei hakka ma välja minemagi - see oleks nagu ajaraiskamine," märkis ta ning lisas, et saab hea kehalise koormuse ka töötegemisest oma kodudes Tartus ja Saaremaal. "Seal saab kohe täitsa kõvasti tööd teha - remondin ja ehitan, harvendan kadastikke. Teen parasjagu niipalju, et otsaesine on kergelt niiskevõitu.