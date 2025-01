Ida-Virumaa on viie aastaga kaotanud üle seitsme tuhande elaniku

Siseministeeriumi andmetel oli uue aasta 1. jaanuari seisuga Ida-Virumaal 128 568 elanikku. Viie aastaga on maakond kaotanud 5,3 protsenti elanikest ehk 7184 inimest. Võrdluses teiste maakondadega on see protsentuaalselt suurim kaotus. Tähelepanuväärne on, et viie aastaga võrreldes on üheksas maakonnas elanike arv vähenenud ja kuues kasvanud, kõige enam Tartumaal ja Harjumaal, kus kasv ulatub üle kuue protsendi.