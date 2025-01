Hääbunud riigiametnike klubile puhutakse elu sisse

"Kutsume kogu aeg haridustöötajaid Ida-Virumaale. Paljud koolid ütlevad, et põhjus, miks mujalt tulnud õpetajad lõpuks ära lähevad, on ikkagi see, et nad ei suuda siin kanda kinnitada. Neil puudub Ida-Virumaal sotsiaalne võrgustik," kommenteeris Hariduskopteri juht Kerda Eiert.