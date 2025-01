VIDEO ja PILDIGALERII Narvas ja Jõhvis tähistati Vabadussõja relvarahu aastapäeva

Jõhvi Mihkli kiriku hooldusõpetaja Ulvar Kullerkupp ütles, et Vabadussõda ei olnud ainult relvastatud konflikt, vaid ka usk paremasse homsesse ja kindel veendumus, et õiglus ja vabadus on väärtused, mis väärivad kaitsmist. "Nende ohverdus, kes andsid vabadussõja oma elu, ei olnud ainult sõjaline, vaid sügavalt vaimne. See oli armastuse avaldus oma kodumaa ja rahva ees," ütles ta.

Ajaloolasest Jõhvi vallavolikogu esimees Vallo Reimaa rääkis kogemuse ja mälu rollist ajaloos. Ta märkis murelikult, et Eesti vabaduse taastajate põlvkond, kes valdas kogemust, mis pärineb ühiskonnast, kus ei olnud vaba Eestit ega demokraatiat, hakkab kaduma. "Meie ümber on seda igal pool näha, kuidas need samad märgid sellest ühiskonnakorrast, millest me põgenesime, on jälle tagasi. Ja kui kaitsetu on tänane ühiskond selle ees, sest puudub reaalne kogemus autoritaarse ühiskonnaga. See on hirmutav, sest oleme kaotamas teadmise, kogemuse ja järjepidevuse, mis on tegelikult meie püsimise aluseks - sideme pärismäluga," ütles ta.