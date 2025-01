Kohtla-Järve tegi Toilale ettepaneku heisata Kukruse mäele hiiglaslik Eesti lipp

Kukruse aherainemägi

Ladestati aastatel 1951-1967

Pindala 4,85 ha

Suhteline kõrgus 43 m

Maht 710 000 m³

Põles aastatel 1967-1972 ja 1976-1977

Alates 2014. aastast hakkas keskkonnaministeerium pidama plaani, kuidas inimeste tervist ja keskkonda ohustavat Kukruse mäge ohutuks muuta. Mäe naabruses asuv poole tuhande elanikuga Kukruse asula ning mäe all ja ümbruses kulgevad vanad kaevanduskäigud lisasid igale variandile riske.

Et riske maandada, otsustati mäge põhjalikult uurida: sellest eralduvat õhusaastet, põhjavette lekkinud reostust, temperatuure mäe sisemuses. Kuue aasta vältel uuriti mäge rohkem kui kõigi eelnenud aastate jooksul kokku.

Algul oli riigil plaan mägi minema vedada ning selleks oli ka raha eraldatud, kuid lõpuks sellest loobuti, kuna ei suudetud ette näha, missugused lisaprobleemid võivad sellega kaasneda, ning riik polnud kindel, et see on otstarbekas. Suur osa selleks ette nähtud rahast kulus hiljem Erra jõe puhastamiseks.