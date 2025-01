Töötukassa prognoosib alanud aastal Ida-Virumaal tööpuuduse murrangulist langust

Võrreldes eelmise aasta jaanuariga, on tööpuudus Ida-Virumaal samas suurusjärgus. Kui mullu samal ajal oli Ida-Virumaal registreeritud 7743 töötut, siis nüüd 280 võrra ehk vaid 0,4 protsendipunkti jagu vähem. Samas on töötute arv märgatavalt suurem kui 2022. ja 2023. aastal. Näiteks kolm aastat tagasi samal ajal oli töötuse määr 11,2 protsenti ja töötuid veidi üle 6300 ehk enam kui tuhande võrra vähem kui praegu, olgugi et sama aja jooksul on maakonna elanike arv vähenenud mitme tuhande inimese võrra.