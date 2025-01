Automaksu tulek ei põhjustanud Ida-Virumaal uute autode ostubuumi

Kogu Eestis müüdi eelmisel aastal 25 000 uut sõiduautot, teist sama palju toodi riiki sisse kasutatud sõidukeid. Selliseid müüginumbreid nähti viimati ligemale 20 aastat tagasi enne suurt masu. Ida-Virumaal müüdi eelmisel aastal 745 uut autot, mis on elanike arvult suuruselt kolmanda maakonna kohta tagasihoidlik tulemus. Näiteks Lääne-Virumaal, kus elanikke on poole vähem, müüdi sama palju uusi sõiduautosid.

"Energeetika- ja põlevkivisektoris on rohepöörde valguses juba mitu aastat pigem halbu kui häid uudiseid, nii et suurte ostudega ollakse pikemat aega väga konservatiivsed," tõi Škoda müügimees Uljas Rooger välja ühe põhjuse, miks Ida-Virumaal uute autode müük ülejäänud Eestist tagasihoidlikum on olnud.