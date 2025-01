Venemaa andis välja Narva muuseumi direktori vahistamismääruse

Maria Smorževskihh-Smirnova suhtes on algatatud kriminaalasi seoses "valeinfo" levitamisega Venemaa sõjaväe kohta grupi isikute poolt poliitilistel motiividel (karistusseadustiku paragrahvi 207.3 osa 2 punktid b ja d). Süüdistuse sisu ja see, kes veel sellesse gruppi kuuluvad, pole teada, edastas Postimees.

Maria Smorževskihh-Smirnova on Venemaa siseministeeriumi otsingus alates 2024. aasta suvest. Rus.Postimehele antud kommentaaris ütles ta, et kuulis oma arreteerimisest kolleegidelt ega kavatse Venemaale sõita, kuna sõja algusest on see talle olnud võimatu.