Eesti geoloogiateenistuse direktor Sirli Sipp Kulli ütles ERRile , et Purga juhitava projekti fookuses on erinevad tehnoloogilised katsetused ja neid katseid viiakse läbi mitmetes rahvusvahelistes laborites.

Jaanus Purga sõnul võttis ta kutse hakata fosforiidiprojekti vedama vastu selle pärast, et see on talle tuttav valdkond. "Alates kaevandamisest kuni keemiatööstuseni. Sel alal olen ma töötanud üle 25 aasta ja see valdkond mulle väga meeldib. Kui sinna lisada Eesti maavarade võimalik väärindamine ja nende kaardistamine, siis see on riiklikul tasandil piisavalt tähtis ja seda tuleb teha," ütles Purga ERRile.