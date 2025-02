Toila valla elanikud loodavad valdade ühinemisest madalamat vee hinda

Järve Biopuhastuse teeninduspiirkonnas kehtib juba hulk aastaid kõigile tarbijatele solidaarne hind. Kas see kohanduks piirkonna laienedes ka uutele tulijatele?

Korzanovi sõnul võib variante olla mitu: "Toila piirkonnas võib hind mõneks ajaks praegusele tasemele jääda või ajutiselt isegi pisut tõusta, et Toila valla investeerimisprogrammi täita, aga see võib ka meie praeguse piirkonna tasemele langeda − seda otsustab nõukogu."

Uues piirkonnas hinna alandamine tähendab − solidaarsuse põhimõttest lähtudes −, et mujal see pisut tõuseb. Tarbijate hulka arvestades pole need muidugi võrreldavad, langus on oluliselt tuntavam kui mõni sent kuupmeetri hinnale juurde.

Osanikud tahavad kõigepealt selgust

Järve Biopuhastuse nõukogu esimees, Jõhvi valda esindav Aleksandr Romanovitš ütles, et praegu on võimalikust ühinemisest väga vara rääkida.

"Me kindlasti tahame kõigepealt aru saada, mida Vekanor endast üldse kujutab, millises seisus see firma on. Kuni seda teadmist ei ole, pole nõukogul ka midagi arutada," arvas ta, et paari kuu pärast oskab ta juba rohkem öelda.

Samal seisukohal on nõukogus Lüganuse valda esindav Dmitri Dmitrijev: "Ilmselt on loogiline, et pärast Jõhvi ja Toila ühinemist hakkab seal opereerima Järve Biopuhastus. Aga praegu pole meil Vekanori kohta mingit infot, nii et kommenteerida ma seda võimalust ei saa."​