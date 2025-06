Maailma kergejõustikuässad kogunevad 21. juunil Jõhvi

Ameeriklase kõrval astuvad Jõhvis Heino Lipu staadioni kuulitõukeringi ka jamaikalasest Pariisi olümpiamängude pronksmedali võitja Rajindra Campbell , kelle isiklik rekord on 22,31, ja Euroopa sisemeister Konrad Bukowiecki , kes on elu parimal sooritusel saatnud enam kui seitsmekilose raudmuna 22,25 meetri kaugusele.

"See on eelkõige austusavaldus Heino Lipule, kelle sünnist möödub just 21. juunil 103 aastat ja kellenimelisel staadionil Jõhvis see võistlus toimub. Lipu põhiala oli ju samuti kuulitõuge," sõnas Lilliallik, kes on Lipu mälestusvõistlust kuulitõukes Ida-Virumaal korraldanud juba alates 2009. aastast. Kui varem toimus see Maidlas, kus oli Lipu kodukoht, siis viimastel aastatel Jõhvis, kus Lipp lõpetas 1940. aastal keskkooli ning kus valmis 2022. aastal nüüdisaegne staadion. Tänavu kevadel paigaldati staadioni juurde ka Lipu pronkskuju.