Kirveviskamiskeskus kui uus vaatamisväärsus

Kui seal parajasti maailmameistrivõistlusi või mõnd teist võistlust ei toimugi, siis ikkagi oleks see tähelepanuväärne koht, mille taustal pilti teha ja anda kõigile sõpradele ühismeedias teada: "Ma olen oma silmaga näinud kirveviskamiskeskust." Võib-olla hakatakse seal pakkuma regulaarselt võimalust asjatundja juhendamisel oma elu esimene kirveheide sooritada ning see videosse jäädvustada.

Arvestades seda võimalust, aga ka kohalike kirveviskajate edu maailmaareenil ning sellega kaasnevat tuntust, on 61 000 eurot, mis õiglase ülemineku fondist sellele kulus, tõepoolest kommiraha.

Kõige vähem on põhjust teha etteheiteid kohalikele kirveviskamise entusiastidele, et nad sellest võimalusest kinni hakkasid ja asja ära tegid. Kui reeglid lubavad ja toetust on võimalik saada, siis on ju mõistlik seda kasutada.