ÜKS KÜSIMUS Kes hakkab maksma Jõhvi viadukti valgustamise elektrikulu eest?

Ma saan aru, et selline küsimus võib tekkida, aga see kulu tuleb katta Jõhvi valla eelarvest. Midagi ei ole teha, kui Jõhvi elanikud on seda projekti ise pooldanud, siis tuleb valmis olla ka selleks, et eelarvest kulub raha viadukti valgustuse hooldamiseks ning elektrikulu katteks.