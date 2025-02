Seitse aastat tagasi Sillamäe muuseumisse tööle tulles korraldas Jelena Antuševa siin algul ekskursioone ja tegeles teadustööga, kaks aastat tagasi aga võttis vastu ettepaneku asuda muuseumi kollektiivi juhtima. Ta kinnitab, et pole oma otsust kordagi kahetsenud ning on tänulik saatusele, mis ta siia tööle tõi. Kahju on tal vaid sellest, et muuseumijuhi kiire töö kõrvalt teadustööks eriti aega ei jää.