Odinets peab valitsusremondi tõttu lahkuma riigikogust

Pärast Odinetsi lahkumist jääb parlamenti vaid kolm Ida-Virumaal kandideerinud poliitikut. Need on ringkonnamandaadi saanud reformierakondlane Meelis Kiili, Keskerakonna nimekirjas kandideerinud Aleksei Jevgrafov, kes on ringkonnamandaadi saanud europarlamendi saadiku Jana Toomi asendusliige, ning kompensatsioonimandaadiga valituks osutunud Arvo Aller EKREst, kes on praegu ka riigikogu aseesimees.