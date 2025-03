N&V eksjuht läks laimu pärast endise töötaja vastu kohtusse

Vaidluse põhjus ulatus aastatesse 2023-2024, mil endine teehooldusfirma N&V töötaja Kirill Kõpp tegi Facebookis toonase N&V tegevjuhi Jevgeni Makarovi kohta postitusi. Enamasti oli tegu etteheidetega, et Kohtla-Järve tänavate hooldamisega tegelev N&V ei tee oma tööd korralikult. Ühes postituses nimetas ta Makarovit kurjategijaks, hulk teisi olid aga sisult samalaadsed ning seal väideti, et Makarov ei tee oma tööd ja tarvitab selle asemel alkoholi. Enamik postitustest rääkiski sellest, et firmajuht aina joob.