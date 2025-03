Narva-Jõesuu linnapea ei tahtnud minna riigikogusse

Iljin teatas, et otsustas esmaspäeval lõplikult loobuda riigikogu mandaadist selleks, et jätkata tööd Narva-Jõesuu linnas. "Mida toob homne päev, ei oska keegi täpselt öelda, kuid olen kindel, et seda otsust ma kahetsema ei hakka. Narva-Jõesuus on hetkel palju olulisi tegemisi, mis vajavad tähelepanu, ja keegi peab nende eest vastutama," märkis ta ühismeedias.