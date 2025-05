Terviseedenduse tudengid korraldavad Jõhvis avaliku arutelu, kuidas parandada idavirulaste tervist

Tallinna tervishoiukõrgkooli tudengite korraldatud poliitdebatt "Tervis kui prioriteet: Ida-Virumaa omavalitsuste roll ennetuse ja tervisekäitumise kujundamises" algab kell 12. Arutelul lahatakse teemasid, kuidas saavad omavalitsused panustada elanike tervisesse, mida teha, et ennetus ei jääks tagaplaanile, ning mis takistab tervisekäitumise paranemist Ida-Virumaal. Kaasa löövad poliitikud, terviseedendajad ja kogukonna eestvedajad.

"Oodatud on kõik, kes hoolivad inimeste tervisest, ja ennekõike need, kelle otsustest see sõltub," selgitas Tallinna tervishoiukõrgkooli Kohtla-Järve struktuuriüksuse terviseedenduse eriala tudeng Heldi Aia.