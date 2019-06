Jõhvi turismiinfokeskus kolis vallamajja

Ida-Viru ettevõtluskeskuse tiiva all tegutsev Jõhvi turismiinfokeskus asus siiani keskraamatukogu keldrikorrusel.

Infokonsultant Kristina Ernits ütles, et aastate jooksul on kolimise plaani peetud mitu korda. Näiteks on kaalutud Tsentraali kaubanduskeskust ja Tartu t 2 hoonet, mis asub jalakäijate promenaadi ääres.

Esinduslikum ruum

Eri põhjustel on aga asukohavahetus varem katki jäänud, kuni alanud suvehooajal õnnestus leida uus pesa vallamajas. Seal on turismiinfokeskusel eraldi sissepääs − maja Uue tänava poolse tiiva klaasuksest.

"Ruum ei ole veel lõpuni sisustatud, aga töötame siin juba juunist saadik. Tingimused muutusid paremaks nii töötajale kui kliendile: parkida saab otse maja ees, ruum on esinduslikum, raudteejaamast tulles jääb tee peale," loetles Ernits.

Keskus jagab teavet Ida-Virumaa ja kogu Eesti vaatamisväärsuste, muuseumide, majutus- ja toitlustusettevõtete, aktiivse puhkuse võimaluste, giiditeenuse osutajate ning kultuurisündmuste kohta. Turismiinfokeskusest saab Ida-Virumaa ja Eesti kohta kaarte ning mitmesuguseid trükiseid. Müügil on ka suveniirid. Külastama on oodatud nii Eesti elanikud kui välisturistid.

Suveperioodil kuni 15. septembrini on keskus avatud kõikidel nädalapäevadel.

"Päris tipphooaeg veel käes ei ole, aga kuna maakond on populaarne, on ka palju päringuid. Põhilised küsimused on jäänud samaks: kuhu minna, kus süüa ja ööbida," vahendas Ernits.

Turismiinfokeskuse lahtiolekuajad Jõhvi turismiinfokeskus asub Kooli t 2 ja on suveperioodil (15. maist 15. septembrini) avatud E-R 10-17, L-P 10-15. Koduleht: idaviru.ee E-post: johvi@visitestonia.com Telefon: 337 0568

Infospetsialisti abi küsitakse sageli ka marsruudi kokkupanekul, näiteks uuritakse, mida on vaadata Alutaguse rahvuspargi kandis.

"Sel juhul selgitame välja, mis on huvid ja sihtpunkt, kuhu tahetakse välja jõuda. Selle järgi saame rätsepatööna oma pakkumised kokku panna."

Ernitsa sõnul on järjest rohkem rattaga reisijaid. "Meilt on läbi käinud ka selliseid, kes alustavad juba Saksamaal, tulevad läbi Poola, Leedu ja Läti Eestisse ning liiguvad siit edasi Peterburi," rääkis ta.

Uued marsruudid

Nii rattaga kui autoga reisijatele on välja töötatud ka mitu valmismarsruuti, mis aitavad piirkonda avastada.

Üks uus marsruut viib näiteks filmi "Klassikokkutulek 3" radadele, kulgedes pankrannikult Kauksi randa, ütles Ida-Viru turismikoordinaator Kadri Jalonen. Kahe päeva jooksul saab üle vaadata nii Kauksi puhkeküla, kus filmiti tantralaager, kui Illuka mõisa, kus jäädvustati ristimisega seotud stseenid.

Jalonen tõi esile ka uued rattamatka marsruudid: üks kaunil põhjarannikul Püssi−Tulivee−Purtse−Saka−Valaste−Toila ja teine Toila−Sillamäe−Narva-Jõesuu−Narva. Teekonna kirjelduste juures leiab toidu- ja ööbimissoovitused ning on välja toodud vaatamisväärsused, kus hoog maha võtta.