Narva kolledžis on ühele tudengikohale neli soovijat

Tudengikandidaadid esitasid Narva kolledži kuue õppekava 158 õppekohale õppima asumiseks kokku 622 avaldust, edastas kolledž. Tänavu esitati avaldusi 11 protsenti rohkem kui eelmisel aastal. Samas on õppekavu mullusega võrreldes ühe võrra vähem. Ühele õppekohale soovib astuda keskmiselt neli inimest.

Narva kolledži õppedirektor Mai-Liis Palginõmm nimetas tulemusi rõõmustavateks. Ta tõi esile, et noorsootöö bakalaureuse astme õppekavas kandideerib ühele kohale 4,6 inimest.

"Väga hea tulemus on rakenduskõrghariduses ettevõtlus ja digilahenduste õppekaval, kus konkurss on viis inimest kohale. Mainitud õppekavadele oli kolmandiku võrra rohkem avaldusi kui möödunud aastal. Endiselt paistab suure konkursiga silma lasteaiaõpetaja õppekava, kus selleaastane konkurss on 5,3 inimest kohale," sõnas ta.