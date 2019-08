AJA LEHT: Narva-Jõesuu on suvituspaigana esirinnas

Vaatamata, et Pärnu, kus tänavu pühitsetakse kuurordi 100aastast juubelit suure pidulikkusega, tahtis tänavu üritada suvitajate rekordilist arvu, sammub Narva-Jõesuu praegu suvitajate arvulise ülekaaluga Eesti suvituskohtadest esirinnas.

Kiviõli kaotas kohtulahingu endise abilinnapeaga

Kuna Lindeberg koondati, hoolimata sellest, et tema laps oli koondamise hetkel alla kolmeaastane, ning talle ei pakutud ka asenduskohta, pidi linn vastavalt halduskohtu otsusele maksma talle välja kuue kuu töötasu ehk ligi 7000eurose hüvitise. Sellele lisanduvad veel ligi 800eurosed õigusabikulud.

Lindebergi arvates olid tema koondamisel poliitilised põhjused. Kiviõli linnapea Dmitri Dmitrijev on varem Põhjarannikule öelnud, et ebaseaduslik koondamine toimus linnapea sõnul seetõttu, et neil polnud aimugi abilinnapea alla kolmeaastasest lapsest. (Põhjarannik, 6. august 2014)