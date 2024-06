Narva-Jõesuu renoveerib kuulsa Tšaikovski paviljoni, mille kasutus tulevikus on ebaselge

Tšaikovski paviljon on suhteliselt väikene 19. sajandi puitehitis, mis seisab tagasihoidlikult Narva-Jõesuu linna keskuses asuval rannaluitel Adolf Hahni tänavas. Juba mitmeid aastaid tervitab see paviljon puhkajaid kinninaelutatud akende ja lukustatud uksega, mis tekitab arusaamatust, arvestades, et ehitis on ajalooline, kuulub kohalikule omavalitsusele ja on riikliku kaitse all.