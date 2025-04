Narva-Jõesuus jõe kaldal avaneb saunamaailm

Eesti saunakultuuri meistriklassid toimuvad Narva-Jõesuu sadama kõrval jõeäärsel puhkealal teist aastat. Külastajaid ootab mitu pop-up-sauna ja kümblustünni.

"Võrreldes eelmise aastaga, kui Eesti saunakultuuri meistriklassid olid juulikuus, on saunade vastuvõtuvõime peaaegu kahekordne. Usun, et keegi ei pea hambaid plagistades külmetama. 180 inimest saavad korraga olla soojas ning käia vaheldumisi värsket õhku hingamas ja puhkamas," ütles Eesti saunakultuuri meistriklasside peakorraldaja, mittetulundusühingu Rakvere Maraton juhatuse liige Marko Torm.

Lisaks tavapärastele ujumisriietele, plätudele ja saunalinale soovitas ta kaasa võtta hommikumantli. "Siis saab lounge-alal 3-4 minuti asemel kümmekond minutit rahulikult puhata."

Kui mullu oli integratsiooni sihtasutuse toetusega korraldatud saunapidu ilma piletita, siis tänavu on sissepääs üldalale samamoodi tasuta, aga saunarituaalide päevapilet maksab 2-5 eurot. "Peaaegu kõik omavalitsused, kus me midagi korraldame, soovivad oma inimesi harjutada sellega, et päris tasuta sündmusi ei ole," selgitas Marko Torm.

Täiskasvanu päevapilet maksab 5 eurot, pensionäril 2 eurot. "See tagab pääsu saunarituaalidele, mida meil on mõlemal päeval kahes saunas väga palju − saunameistritel eriti hingamisruumi ei jäägi," ütles Marko Torm.

Saunarituaale on seekord kahte tüüpi. Klassikalise kuumas vihtlemise kõrval on rahulikud heli- ja lõhnarituaalid, kus kõnelemine on lubatud vaid saunameistrile. "Muul ajal naudime vaikust ja ravime hinge," selgitas korraldaja. Osa rituaale viivad läbi kogukonna inimesed, näiteks Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljin ja ajalehe Põhjarannik tiim.

Kuna korraldajate suur soov on, et saunafestival kujuneks tõeliseks perepäevaks, pääsevad kuni 12aastased lapsed üritusele tasuta. "Seetõttu on ka teine reegel, et alkoholi ei tarvita. Ürituse toetajad jagavad janu kustutamiseks mittealkohoolseid jooke," ütles Marko Torm.