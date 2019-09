Eesti parimaks kooliks pürgiv Kohtla-Järve gümnaasium alustas oma teekonda klaverikontserdiga

Gümnaasiumi direktor Hendrik Agur on võtnud eesmärgiks teha sellest Eesti kõige parem ja ägedam kool. Ta ütles vahetult enne avaaktuse algust Põhjarannikule, et täna on tema elus väga tähtis päev. "Vaadake neid inimesi ümberringi. Nad kõik naeratavad ja on ootusärevad. Nad usuvad sellesse, et sellest tuleb parim kool. Kui seda usku ei oleks, poleks üldse mõtet siin täna olla. See päev on märgilise tähendusega," sõnas ta.

Avaaktusel õnnistati 320 õpilasega kooli lipp ja kooli orkestri ning lauluansambli esituses kõlas kooli hümn "Tulevik algab siin", mille viisi tegi gümnaasiumi õppe- ja arendusjuht Lilian Reinmets ja sõnad luuletaja Aapo Ilves.

Kohtla-Järve riigigümnaasiumi avamisel osalesid ka peaminister Jüri Ratas ning haridus- ja teadusminister Mailis Reps.

Jüri Ratas sõnas, et uus Kohtla-Järve gümnaasium on algusest peale olnud rohkem kui kool. "See on olnud lausa uus mõtteviis, kuidas leida ühist, keskenduda heale, positiivsele, lähtuda tulevikust, arendada parimat ja kaasata igaühte meie armsa Eesti üheskoos edasiviimisel," sõnas ta.

Kohtla-Järvel eesitkeelse gümnaasiumihariduse säilimise võitluse üks liidreid Talltechi Virumaa kolledži direktor Mare Roosileht tänas gümnaasiumi õpetajaid, et nad julgesid riskida ja asuda tööle uude gümnaasiumisse.

Ta pöördus ka riigi valitsejate poole. "Käige tihedamini kohal ja suhelge kogukonnaga. Kuulake neid ja mõelge nendega kaasa - just siis sünnivad kõige õigemad otsused," sõnas ta.

Eestikeelse hariduse eest aastaid südant valutanud teenekas rahvatantsuõpetaja Urve Kilk sõnas, et tal on nüüd hea tunne, et see kool Hendrik Aguri eestvedamisel just selline on saanud.

Avaaktusele järgnes gümnaasiumi aatriumis pianist Mihkel Polli kontsert uhiuuel Estonia kontsertklaveril, mille soetamiseks korraldas gümnaasium annetuste kogumise. Sajad inimesed, kes koolimajja ei mahtunud, said kontserti jälgida gümnaasiumi ees olevalt suurelt ekraanilt.