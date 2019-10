Kliimapoliitika uus ohver: Ahtme plokitehas suleb uksed, 60 inimest jääb tööta

Tellijale

"Jah, esimene teade tuli meile sel esmaspäeval ning selle kohaselt mõne erandiga kõik inimesed koondatakse," kinnitas töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhataja Anneki Teelahk, lisades, et alles jäävad vaid ettevõtte juhataja ja tõstukijuht. Koondamised on ettevõtte teate kohaselt tulemas detsembris-jaanuaris. "Võtame järgmisena ettevõttega ühendust ning lepime kokku koondamisega seotud ürituste toimumise, et töötajaid nende õigustest ja võimalustest teavitada," sõnas Teelahk.