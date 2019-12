Reforminoorte koosolek võib maksta koolijuhile töö

Tellijale

13. novembril toimus Kiviõli 1. keskkooli ruumides kooli endise õpilase korraldatud Reformierakonna noortekogu koosviibimine, millest võttis osa kuus noort. See, et koosolek toimus kooli ruumides, pahandas koolipidajat, Lüganuse valda, kes süüdistab opositsioonis olevat koolijuhti poliitilise agitatsiooni korraldamises koolis, ilma et lastevanemad oleksid sellest teadlikud.