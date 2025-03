Nädalavahetusel tabati Jõhvis tosin joobes juhti

Samuti tuvastati kaks väga suurt kiiruseületamist Tallinna-Narva maanteel. Ühel juhul mõõtsid politseinikud sõiduki liikumiskiiruseks 146 km/h, kui lubatud suurim sõidukiirus on 100 km/h. Rikkumise eest määrati juhile 1200eurone rahatrahv.

"Paraku näeme politseitöös, et traagiliste tagajärgedega õnnetused juhtuvad just nendes olukordades, kus valitakse vale sõidukiirus või juhitakse sõidukit purjus peaga. Siinkohal tasub meeles pidada, et liiklusturvalisus algab eelkõige juhist endast. Iga inimene saab anda oma panuse turvalisemasse liiklemisse, kui ta ei istu autorooli alkoholijoobes ning sõidab liikluses ohutu kiirusega," sõnas Timofejev.