Veelgi täiendatud Vokas hukkus liiklusõnnetuses kaitseväelane, hulk inimesi sai viga

Õnnetuses said viga bussijuht ning bussis olnud reisijad, kokku 14 inimest.

Politsei ei lase praegu autosid sündmuspaiga juurde. Liiklus on ümber suunatud Voka kaudu maanteesilla juures asuva ristmiku ja Voka ristmiku kaudu.

Jõhvi politseijaoskonna välijuht Pavel Reškin​ ütles, et õnnetuses osales kokku kolm sõidukit – kaitseväe maastur Mercedes-Benz, sõiduauto Lexus ja liinibuss. Politseinikud selgitasid kohapeal, et Lexus liikus Narvast Tallinna suunas, buss sõitis selle taga. Neile liikus Narva suunas vastu kaitseväe maastur, mis esialgsetel andmetel kaldus vastassuunavööndisse, kus see riivas Lexust ja põrkas seejärel kokku bussiga.