Lüganuse vallavanem Viktor Rauam peab koolijuhi tagandamist ainuõigeks

Neljapäevahommikune uudis Kiviõli 1. keskkooli direktori Heidi Uustalu ametist vabastamise kohta on kaasa toonud suure pahameele- ja toetuslaine. Lisaks toetusavaldusele vallavalitsuse ees, mida nii vallavanem Viktor Rauam kui volikogu esimees Dmitri Dmitrijev on nimetanud alatuks laste poliitikasse vedamiseks, on oma toetust koolijuhile avaldanud lastevanemad, kes kogunesid samal õhtul Kiviõli koolis, õpetajad, kellest vähemalt kümme on kinnitanud enda lahkumist koos direktoriga, ja ka üle 1000 inimese, kes on alla kirjutanud petitsioonile, mis nõuab otsuse tühistamist.

Oleks pidanud varem ametist tagandama

Kui neljapäeva õhtul inimestega kohtumas käinud vallavalitsuse liige Inno Naur tunnistas kogunenute ees, et ehk oli otsus rutakas, ning oli valmis oma ametist taganema, juhul kui õiguskantsler peaks oma hinnangus ütlema, et koolijuht ei ole eksinud, lubades noortel kooli ruume kasutada, siis vallavanem Viktor Rauam on teist meelt ning kindel, et vallavalitsus ei peaks oma otsusest taganema. Vastupidi, ta on veendunud praegust olukorda vaadates, et see otsus oleks tulnud teha juba ammu.

"See olukord annab signaali, et seda oleks pidanud tegema ammu. Ühe inimese ülemvõim on viinud selleni, mis toimub. Kui temal on õigus ja vabadus keerata asja nii, nagu ta tahab, kui tal on võimalus kaasata lapsi ja lastevanemaid, hirmutada õpetajaid, olen ma täiesti kindel, et meie otsus on olnud ainuõige," ütles Viktor Rauam Põhjarannikule.

Rauami sõnul saavad nad tapmis- ja pommiähvardusi, millega nad lähevad politseisse. "Kõige rohkem häirib mind see, et kool ja Reformierakond on protsessi kaasanud lapsed ning hoolekogu, kes peaks aitama tagada koolirahu, on valinud sellise tee, kus koos Reformierakonna poliitikutega istutakse koolis ja õhutatakse tegema mingeid samme või midagi kartma."

Seda, et õpetajad on valmis koolist lahkuma, nimetas Rauam survestamiseks.

Internetikeskkonnas petitsioon.com kogutud üle 1000 allkirja kohta ütles vallavanem, et ta ei tea, kus need on ja mis koguses. "Kui ma näeksin neid, siis oskaksin vastata. Aga kus nad on?" küsis ta.

Rauami sõnul ei saa rääkida sellest, et kogukond oleks vastu. "Millisest kogukonnast me sel juhul räägime? Vallamaja ees nägime sinna aetud lapsi ja Reformierakonna poliitikuid. Mulle on helistanud ka need, kes on olnud rahul. Aga nad ei tule sinna selle pärast plaksutama," ütles ta.

Eksimust tuleks tunnistada

Lüganuse volikogu esimees keskerakondlane Dmitri Dmitrijev, kelle parteikaaslastest kaks samuti vallavalitsuse koosseisu kuuluvad, tõdes, et on väga inetu, et protsessi on kaasatud lapsed. "See on minule kõige vastikum. Mulle on helistanud vanemad, kes toetavad Heidit, aga ka need, kes on vallavalitsuse poolt, kuid nende põhisõnum on, et jätke lapsed mängust välja," ütles ta ning lisas, et tema usub, et ka kooliga seotud protsesside puhul on võimalik asju ajada nii, et lapsed ei oleks mõjutatud.

Praegu tunduvad seisukohad küll resoluutsed. Dmitri Dmitrijev

Otsuse kommenteerimiseks ütles Dmitrijev, et otsus vallavanema tasemel on tehtud, kuid tema näeb, et protsess pole lõppenud ning ilmselt kasvab see edasi töövaidluseks ja kohtuasjaks. Õiguskantsleri seisukoht võiks seal selgust anda.