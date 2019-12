Kiviõli keskkooli koolipere esitas vallavalitsusele oma nõudmise

"Nõuame, et 5.12.2019 vallavalitsuse istungil vastu võetud otsus Heidi Uustalu direktori ametikohalt vabastamise osas tagasi pöörataks. Koolirahu taastamiseks ja õppetöö normaalseks jätkumiseks nõuame, et Heidi Uustalu jätkaks Kiviõli I keskkooli direktorina," seisab kirjas, mille on allkirjastanud õpetajate ametiühingusse kuuluvate õpetajate nimel Aili Rohtla, samuti ametiühingusse mittekuuluvad õpetajad ning kooli hoolekogu.

Samas kutsutakse vallavalitsuse liikmeid läbirääkimistele. Vallavalitsus oli kooli esindajatega valmis kohtuma kolmapäeval.

Lüganuse vallavalitsus vallandas möödunud neljapäeval Kiviõli 1. keskkooli tunnustatud direktori Heidi Uustalu viidates asjaolule, et Reformierakonda kuuluv direktor lubas kooli ruumides korraldada reforminoorte koosoleku. Vallavalitsuse otsus on tekitanud laialdast pahameelt nii kohalikus kogukonnas kui üleriigiliselt. Heidi Uustalu on sõna võtnud mitmed õpilas- ning pedagoogide organisatsioonid ning alustatud üleriigilist allkirjade kogumist Uustalu toetuseks.