Opositsioon esitab Lüganuse vallavalitsusele umbusaldusavalduse

Tellijale

Kaheksa Lüganuse valla opositsiooni liiget on teinud avaliku pöördumise, kus lisaks kooli direktori ametisse ennistamisele nõutakse ka vallavalitsuse tagasiastumist. Opositsioon, kuhu kuulub koos Heidi Uustaluga kokku üheksa liiget, on valmis esimesel võimalusel algatama umbusaldushääletuse ning kuna tegelikult ei ole ka koalitsioonis selles küsimuses täit üksmeelt, loodetakse leida otsuse läbiminemiseks vajalik üks lisahääl. Lüganuse volikogus on 19 liiget.