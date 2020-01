Narva pulbervärvitehas toetub pikaajalistele töötutele

2018. aastal Narva tööstuspargis tegevust alustanud pulbervärvide tootja osaühing Primatek Coatings annab tööd ligemale 40 inimesele. Ettevõtte tootmisdirektor Nikolai Golubev märkis, et töötajate värbamisel on kasutatud ja kasutatakse ka edaspidi töötukassa abi.

Väljaõpe kohapeal

"Meil on töötukassaga päris pikk koostöökogemus. Üle-eelmisel aastal alustasime personali väljaõppeprogrammi. Praegu töötab meil ligi 40 inimest ja enamik on endised pikaajalised töötud," rääkis ta.

Mis neil pikaajalistel töötutel viga on? Käed on, pea on ja inimene on kunagi kusagil töötanud. Nikolai Golubev

Eelmise aasta lõpus lõi ettevõte töökoha loomise toetusega viis uut töökohta.

"Meile on see programm kindlasti toeks ja kavatseme selle kasutamist jätkata. Järgmisel aastal on kavas tootmismahtu vähemalt kahekordistada, nii et räägime 5-8 uue töökoha loomisest. Ilmselt jätkaksime tootmismahu suurendamist ka ilma programmita, aga see stimuleerib investeerimisotsuse vastuvõtmist, sest personalikuludel on meie äris päris suur osakaal: ligi 30 protsenti. Nii et töökoha loomise toetusest on märkimisväärne abi."

Ettevõttel on pikaajaliste töötutega valdavalt positiivne kogemus, kui mõni erand välja arvata.

"Meile keegi spetsialiste ei koolita, sest oleme ainukene pulberkatete tootja Baltikumis ja alustasime täiesti nullist. Õpetame inimesed kohapeal välja. Mis neil pikaajalistel töötutel viga on? Käed on, pea on ja inimene on kunagi kusagil töötanud. See, kes on vahepeal pikka aega tööta olnud, hindab uut töökohta, on küllaltki kohuse- ja vastutustundlik," ütles Golubev.

Tema kinnitusel tuleb kasuks, kui inimesel on energeetikas või mujal tööstuses töötamise kogemus, sest seal on inimesed saanud omal ajal hea koolituse.

Uuest aastast suurema hooga

Eelmisest aastast uutel tingimustel startinud piirkondlikku töökoha loomise toetust on peale pulbervärvitootja kasutanud veel 10 Ida-Viru tööandjat ning tööle on läinud 67 pikaajalist töötut.

Neli ettevõtet, kes on toetust taotlenud, pole veel korraga viit töötajat leidnud ja jätkavad otsinguid, märkis töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhataja Anneki Teelahk. Tööandjale hüvitatakse 12 kuu jooksul 50 protsenti töötaja töötasust, kui ta võtab kahe kuu jooksul tööle vähemalt viis pikaajalist töötut. Sealjuures ei tohi töötasu olla väiksem kui poolteisekordne alampalk, mis on 810 eurot.

Potentsiaalseid taotlejaid, kes on andnud töötukassale teada, et soovivad sel aastal programmi abil inimesi värvata, on 14.

"On ka neid, kes soovivad luua korraga 30 töökohta. Tööandjaid võib kogu aeg lisanduda − selle nimel me tööd teemegi. Hästi tihedalt suhtleme tööstusparkidega. Kui algul oli tööstusparkidel kahtlus, kas töötukassa saab neid töötajatega aidata, siis Primatek on hea näide: pulbervärvitehas komplekteeris oma kollektiivi just töötukassa kaudu tööd otsinud inimestest."

Teelahk arvas, et töökohtade loomise programm saab alanud aastal sisse suurema hoo.

"Ettevalmistustöö on alati kõige keerulisem ja võtab aega. Teiseks hoogustame veelgi tööd tööandjatega ja Ida-Virumaa osakond saab juurde kaks tööandjate konsultanti [praegu on neid neli − toim.]. Tahame värbamisprotsessile rohkem appi tulla ja leida ka uusi koostööpartnereid − tööandjaid, kes praegu veel töötukassa kaudu ei otsi, aga on töötajate leidmisega hädas. On palju väikesi või keskmise suuruse ettevõtteid, kus ei olegi personalijuhti, ning töötukassa saab palju eeltööd ja -valikut ära teha," rääkis ta.