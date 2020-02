Kiviõli piirkonna bussiliine teenindab AS Go Bus

Ida-Virumaa maakonnaliinidel lõppesid kõigi vedajate lepingud jaanuarikuuga. Kuna eelmisel aastal korraldatud uus hange nurjus, sõlmis maanteeamet vedajatega kaheks aastaks uued lepingud. Jõhvi ja Narva piirkonnas jätkab AS Sebe, Kiviõli piirkonda hakkas aga alates laupäevast teenindama AS Go Bus (varem OÜ Lüganuse HVM).

"Esimestel muljetel pole viga midagi, hästi on läinud," ütles Go Busi juhatuse esimees Andrei Mändla. "Sõidame ikka nendesamade "pilvebussidega", millega eelminegi firma − nendega jätkamine oli maanteeameti hankes sees. Enamik bussijuhte tuli eelmisest firmast üle, mõni, kes tuli juurde leida, on ka ikka kohalik inimene. Piirkonda tunnevad nad kõik."

Lisaks sõitjate valideerimise süsteemile on bussid nüüdsest varustatud ka alkolukkudega, mis takistavad alkoholitunnustega bussijuhi sattumist liiklusesse.

Go Bus teenindab maakonnaliine päris paljudes maakondades, Ida-Virumaal on see firma esimest korda.

"Oleme küll ka varem hangetel osalenud, aga pole võitnud," märkis Mändla. "Olgugi praegune hange lühiajaline, annab see meile võimaluse maakonda tundma õppida ja olukorraga tutvuda."

Maanteeameti ja Go Busi vahel sõlmitud avaliku teenindamise leping kehtib 2022. aasta jaanuari lõpuni.