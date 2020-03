Palju õnne, Põhjarannik! Erik Gamzejev tunnistati aasta ajakirjanikuks

Erik Gamzejev sai aasta ajakirjaniku tiitli võisteldes suurte üleriigiliste väljaannetega. Pärast tiitli üleandmist Tallinna Õpetajate majas ütlesid mitmed ajakirjanikud ja toimetajad Erikut õnnitledes, et tiitel läks õigesse kohta ning et nad hoidsid pöialt just talle.

Žürii põhjendas oma otsust sellega, et Põhjarannikus on alati kõik Ida-Virumaa piirkonna teemad kajastatud. "Erik Gamzejevi puhul on tegemist ajakirjanikuga, kes on suutnud oma lehe teha suureks," nentis žürii. Erik Gamzejev oli tänavu kolme pressipreemia kategooria nominent: venekeelse meedia arvamuse, maakonnalehe uudise ja maakonna olemusloo kategoorias, ning ka see oli žürii üks argumentidest.