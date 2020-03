Iisakus koroonapaanikat ei ole

Ettevaatlik peab ikka olema

"Tänavad on inimestest tühjemad, aga nii palju kui kuulda on, siis mingit paanikat küll ei ole. Arvamusi on seinast seina; mõned, eriti noored ütlevad, et kogu see asi on ülepaisutatud, suurem osa aga on pigem ettevaatlikud. Mina ise ka paanikas ei ole, kuigi vanuse poolest kuulun riskigruppi. Seda arvan küll, et need inimesed on rumalad, kes ettevaatusabinõusid eiravad," rääkis ta.