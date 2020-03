Hotellidest võiks saada varjupaigad

Valitsus on viimase nädala jooksul kutsunud välismaalt koju seal olevaid Eesti elanikke. Aivar Oja sõnul peaksid kõik need inimesed Eestisse naastes jääma karantiini ehk isoleerituks ka siin elavatest pereliikmetest. "Kuhu need inimesed siis peaksid kaheks nädalaks minema? Kui nad lähevad koju, siis satuksid nakatumisohtu ka nende praegu terved pereliikmed, kes peaksid samuti jääma kaheks nädalaks koju. Kõigil neil pole võimalik teha ka kodutööd ja selle tagajärjel langeks veel terveid inimesi rivist välja," arutles ta.

Probleem on süvenemas

Tema sõnul on teine variant, et praegu kodus elavad terved pereliikmed lähevad kaheks nädalaks eest ära. "Paljudes peredes tuleb praegu selliseid otsuseid teha," tõdes ta. "Kaitseliitlasena ma tunnetan, et see probleem on süvenemas. Välismaal ei käida ainult peredena. Kui näiteks välismaal töötavad mehed tulevad koju ja jäävad peredega kokku, siis võivad meil ühel hetkel olla terved külad nakatunud ja isolatsioonis," arutles ta.

Oja arvates võiksid praegu tühjana olevad majutusasutused saada omamoodi ajutisteks varjupaikadeks, kuhu on võimalik paariks nädalaks tulla, et mitte jääda koju, kuhu on tulemas välismaalt pereliige, kes peab jääma karantiini. Sel juhul on võimalik jätkata ka tööl käimist. "Hotellides ajutise sundelamise kulusid peaks riik rahastama. Summade ja kriteeriumide üle tuleks läbi rääkida," sõnas ta, märkides, et see aitaks samas natuke ka raskustesse sattunud majutusasutusi.

Oja usub, et kui selline võimalus tekib, hakatakse seda kindlasti kasutama. "Inimesed tahavad olla vastutustundlikud," märkis ta.

Hotellipidajale plaan sobib

Toila spaahotelli ja Jõhvis paikneva Wironia hotelli üks omanikest Sulev Reelo ütles, et see oleks mõistlik lahendus, sest tuleks püüda selle poole, et karantiini oleks põhjust jääda võimalikult vähestel inimestel. "Kui üha rohkem inimesi rivist välja langeb, kes siis meid lõpuks kaitseb või osutab elutähtsaid teenuseid?"

Reelo sõnul võiks sellise teenuse osutamist esialgu, mil nõudlus pole veel väga massiline, alustada väiksematest hotellidest, kus püsikulud on väiksemad. "Näiteks meie Jõhvi hotell sobiks selleks hästi ja ruumi on praegu samuti," lausus ta.

Hinna üle on Reelo sõnul võimalik paindlikult läbi rääkida. "Hotellidel on erinevad võimalused. Kui tegu on suure hotelliga, kus ööbivad vaid mõned inimesed, siis suurt allahindlust teha ei õnnestu. Väiksemas hotellis on aga kindlasti võimalik hinnaga mängida."