Ligemale paarsada Toila spaahotelli töötajat jäävad ajutiselt tööta

"Majanduslikult ei mõtet suurt maja töös hoida. Paneme maja kinni," ütles Reelo teisipäeva õhtul, lisades, et ligemale paarisajast töötajast jääb tööle vaid umbes kümme. "Ülejäänud lähevad töötukassasse arvele, loodetavasti teeb riik otsuse, et neile kompenseeritakse 70 protsenti senisest palgast."

Reelo sõnul ei ole võimalik praegu ennustada, millal spaahotell taas tegevust alustab. "Olukord taastub kindlasti pika aja jooksul. See nõuab ilmselt lisakapitali ja muid turgutusvahendeid ning omaette küsimus on usalduse taastumine reisimise vastu laiemalt."

Ta tõi näiteks, et spaa majandab end ära üldjuhul 65protsendilise täituvuse juures. Toilas spaahotelli klientidest olid 30-40 protsenti Venemaa puhkajad, kuid Venemaa jaoks jääb Schengeni viisaruum ilmselt ka pärast viiruselaine taandumist veel suletuks. "Kui see värav jääb lukku, on majandada äärmiselt keeruline," tõdes Reelo, märkides, et tõenäoliselt hakkavad järgnevatel aastatel vähem reisima ka Põhjamaade eakamad inimesed, kes on samuti moodustanud Toila spaahotelli klientidest märkimisväärse osa.