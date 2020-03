Pööraselt eluohtlik sõit: liiklushuligaan kihutas Narva kesklinnas kiirusega 132 km/h

Narva politseijaoks juhtiv uurija Dmitri Narolin ütles, et kinnipeetud meest on ka varem kihutamise eest karistatud.

"Noort inimest on varem karistatud rahatrahvidega, millest ühtegi pole ta ära maksnud. Juhtimisõigus on tal ka varem peatatud. Kuna varasemad karistused pole talle mõjunud, taotlesin kohtult karistuseks 20 päeva aresti ja juhtimisõiguse peatamist üheksaks kuuks. Kohus nõustus sellega ja see tähendab, et juhiloa saamiseks peab ta uuesti eksami tegema," selgitas ta.