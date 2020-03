Iisakus läks koroonahaige mees sõpradega pidutsema

Tema sõnul istusid aga piirivalvurid seal reas ja keegi ei saanud aru, miks inimesi läbi ei lasta. "Mõtlesin, et mida see piirivalvur lõpuks minuga teeb. Mitte midagi! Skaneeris passi ära ja tuletas meelde, et ma pean kaks nädalat kodus olema. See oli riigi poolt kogu preventiivne tegevus seal lennujaamas."

Siiski on politsei Saarele pärast seda helistanud ja tundnud huvi, kuidas ta oma perega peab kinni karantiinirežiimist. "Ütlesin, et võtan seda täie tõsidusega, seda enam, et mu sõbral on lapsed, kellel on immuunpuudulikkus. Ma võtan seda tõesti väga tõsiselt. Naabrimehega üle tee hõikame, kui suhelda tahame. Sõbrad on paar korda süüa toonud, jätavad kotid majast eemale," rääkis Saar oma elurütmist praegu.

Lisaks politseile tegelevad alates 27. märtsist tänavatel viibivate inimeste teavitamisega koroonaviirusega seonduvatest ohtudest ka Virumaa kohalikud omavalitsused, Ida päästekeskus ja keskkonnainspektsioon.

Ida prefekt Tarvo Kruup selgitas, et tegemist on elupäästva operatsiooniga. "Koostöös partneritega oleme moodustanud ühisrinde koroonaviiruse vastu ning meie kõigi eesmärk on inimeste elusid päästa. Kohalike omavalitsuste poolt kaasatakse tegevustesse korrakaitse- ja menetlusteenistusi, aga ka kogukonna aktiivseid liikmeid, nii sportlasi kui ka õpetajaid. Päästjad panustavad oma põhitöö kõrvalt lisapatrullidega ka selgitustöösse, teatas Ida prefektuur.

Kohalike omavalitsuste loodavad patrullid on eristatavad helkurvestiga ning ühistegevusse panustavad riigiasutuste ametnikud kannavad oma ametivormi.