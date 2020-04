Iisraeli ettevõte ostis Eesti Energia Enefiti õlitehase ehitusõiguse

Järgmise kolme kuu jooksul koostavad Eesti tippspetsialistid Enefiti tehnoloogial põhinevat õlitehast rajada sooviva REMi jaoks eelprojekti ning täiendavad analüüsid, mille alusel otsustab Iisraeli ettevõte oma järgmised sammud. Juba varem on ettevõtete vahel sõlmitud litsentsileping, mis tähendab, et positiivse investeerimisotsuse korral kasutatakse tehase rajamisel just Enefiti tehnoloogiat. Lisaks osaleb Eesti Energia projektis konsultandina.

Eesti Energia juhatuse liikme Margus Valsi sõnul valis REM oma õlitehase rajamiseks Enefiti tehnoloogia põhjusel, et tegemist on teadaolevalt kõige efektiivsema ja väikseima keskkonnamõjuga tööstuslikult tõestatud põlevkivi väärindamise tehnoloogiaga maailmas.

"Eesti inseneride loodud unikaalne Enefiti tehnoloogia võimaldab efektiivselt ära kasutada kogu kaevandatud põlevkivi ning töödelda õliks vanarehvid ja perspektiivis ka plastijäätmed. Just tõhusus ja võimekus toetada keskkonnaprobleemide lahendamist läbi ringmajanduse muudab Enefiti tehnoloogia atraktiivseks," ütles Vals. "Eesti Energia üks tegevussuundi on meie ainulaadse oskusteabe ja põlevkiviõlitehnoloogia eksport riikidesse, mis soovivad oma põlevkivivarusid lähemalt uurida ning neid kasutusse võtta. Viimase aasta jooksul saavutatud tulemused tõestavad selle valiku õigsust."

Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter rääkis eelmisel nädalal Põhjarannikus ilmunud intervjuus, et Enefit280 tehnoloogia vastu on reaalne huvi mitmel pool maailmas. "Oleme selles, mida põlevkiviga võiks teha, konsulteerinud maailmas 18 põlevkivivarudega riiki või mõnda sealset ettevõtet," rääkis ta.

Eesti Energia rahvusvahelisest koostööst on kõige tuntum Jordaania põlevkiviprojekt, mis tõi sealt väljumisel ettevõttele ligemale 20 miljonit eurot kasumit. Sutteri sõnul on põlevkivikaevandus ja elektrijaam Jordaanias nüüdseks rajatud. "Lepingu järgi peaks elektrijaam juba sel aastal käima minema. Viirusekriisi tõttu lükkub see ilmselt pisut edasi, sest töötajad ei saa praegu objektil liikuda. Õlitehase kohta ei ole praegu mingeid uudiseid. Aga olen kindel, et Jordaania riik hoiab silma peal, kuidas meil teise õlitehasega läheb, ja see annab neile ka selles mõtteainet," ütles ta.