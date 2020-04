Jõhvi vallavalitsus sulges mänguväljakud

Vallavalitsuse korralduses on kirjas, et osa inimesi ei mõista ise ega ei ole ka lastele piisavalt selgitanud, et ka avalikus ruumis tuleb hoida teiste inimestega distantsi.

"Jõhvi valla elanikud on pöördunud vallavalitsuse poole kaebustega, et avalikel mängu- ja spordiväljakutel ning muudes avalikus kasutuses olevates kogunemiskohtades on olnud koos inimesi, kes ei järgi vabariigi valitsuse kehtestatud piiranguid. Samuti on see vastuolus avalikus ruumis nakkusohu vältimiseks antud käitumise soovitustega," märkis vallavalitsus, lisades, et tekkinud olukorras polnud võimalik jooksvalt tagada vallale kuuluvate avalike mängu- ja spordiväljakute ning muude avalikus kasutuses olevate kogunemiskohtade kasutajate ohutust.