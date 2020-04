Kiviõlis haigestus koroonaviirusesse veel kuus inimest

Lüganuse vallavolikogu esimees Risto Lindeberg täpsustas, et osad uued nakatunud on Kiviõli servas asuvas Varinurme külas elava suguvõsa liikmed, kust suurem viirusepuhang lahti läks ning osad eelmisel reedel nakatunud Kiviõli lasteaia töötaja pereliikmed. Lindebergi sõnul võis ka lasteaia töötaja saada viiruse kokkupuutest selle suguvõsa liikmega.

"Kõik need juhtumid on omavahel seotud, nagu ka karta oli," sõnas Marje Muusikus.

Teistel lasteaiatöötajatel nakatumist seni veel tuvastatud pole. "Aga see võib veel juhtuda, sest töötati koos," sõnas Lindeberg, kes märkis, et mõne nakatunga kõrvuti töötanu koroonatest on olnud negatiivne, aga osad töötajad teevad testi alles täna või homme. Kõik nad on praegu karantiinis.