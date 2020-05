Politsei eest sõiduautoga põgenenud noormees kihutas rattateele ja põllule

„Üritades pääseda karistusest, riskitakse millegi võrreldamatult suuremaga - näiteks enese või teiste liiklejate eludega. Praktika on näidanud, et põgenemine ei ole olnud kunagi hea lahendus, seda enam, et oskus süüd tunnistada ning järeldusi teha on nii inimlikus kui ka juriidilises mõttes alati kergendava asjaoluna arvestatav,“ lisas Urb.