Eesti tegevusterapeutide liidu juhatuse liige Ida Joao-Hussar kinnitas, et Virumaa piirkonda on väga vaja tegevusterapeute.

"Meie postkasti on tulnud väga palju tööandjate soove neid spetsialiste leida. Kahjuks on enamik kohti jäänud täitmata. Mina töötan Haapsalus peaajukahjustusega klientidega ja nende hulgas on olnud päris mitu Narva inimest, kes on minu käest küsinud, miks ei ole tegevusterapeute Narvas," rääkis Joao-Hussar, kes lootis, et tegevusterapeudi eriala Tallinna tervishoiu kõrgkooli Kohtla-Järve struktuuriüksuses aitab seda kitsaskohta leevendada.