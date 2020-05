Keskerakondlased esitasid erakonnakaaslasest Jõhvi vallavanemale umbusaldusavalduse

"Seoses vallavanem Max Kauri suutmatusega kontrollida oma otseste alluvate tööd ja korduvate Jõhvi valla mainet kahjustavate ebaratsionaalsete otsuste vastuvõtmisega avaldavad Jõhvi vallavolikogu keskfraktsioon ja fraktsioon Jõhvi - Meie Kodu umbusaldust vallavanemale Max Kaurile," luges neljapäeval kell 16 alanud volikogu istungil umbusaldusavalduse ette keskfraktsiooni esimees Arthur Seppern, kes on Põhjarannikule kinnitanud, et on ise nõus asuma vallavanema kohale.

Seppern tegi hiljuti Max Kaurile ettepaneku ise ametist lahkuda, kuid too keeldus sellest. "Ma ütlesin talle, et siin pole midagi isiklikku, aga see on lihtsalt vajalik," tunnistas Seppern.

Max Kaur ise on oma tagandamisplaanile andnud kirjalikult lakoonilise kommentaari: "Asi pole erakonnas või fraktsioonis, koalitsioonis või opositsioonis, vaid pigem mõne volikogu liikme isiklikes huvides, mille on meedia juba ka paljastanud."

Umbusaldusavaldusel on 11 võimuliidu saadiku allkirjad. Keskfraktsioonist on vallavanema tagandamiskatsega ühinenud peale põhikohaga Jõhvi munitsipaalse hooldekodu juhina töötava Sepperni ka volikogu palgaline esimees Eduard East, Jõhvi vene põhikooli direktor Irina Šulgina ja ettevõtja, Pargi keskuse projektijuht Allan Mänd.

Fraktsioonist Jõhvi - Meie Kodu andsid oma allkirja ettevõtja Aleksandr Romanovitš, Jõhvi spordikooli haldusjuht Andrei Ojamäe, Jõhvi spordikooli direktori kohusetäitja Tamara Luigas, ettevõtja Dmitri Smirnov, volikogu aseesimees Tamara Põlevina, volikogu kultuurikomisjoni esimees Jelena Bezvoditskaja ja maaelu komisjoni esimees Velli Naber.

Opositsiooni liider Niina Neglason sõnas, et sellist palagani nagu kahe viimase aasta jooksul, mil praegune koalitsioon on Jõhvis võimul olnud, pole volikogus kunagi varem olnud. "Iga paari-kolme kuu tagant vahetatakse välja komisjonide esimehi. Saan aru, et keegi on saanud mingi patuga hakkama, siis koristatakse ta selle koha pealt ära. Mingi aja ta istub, siis rehabiliteerub ning talle antakse uus koht," ütles ta, märkides, et sama toimub ka vallaasutuste nõukogude liikmete kohtadega.